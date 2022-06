Südkorea fällt bei Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 27 zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea ist dieses Jahr in einem Länderranking zur Wettbewerbsfähigkeit gegenüber letztem Jahr um vier Plätze zurückgefallen.In der Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit 2022 der Schweizer Wirtschaftshochschule International Institute for Management Development (IMD) habe Südkorea auf Platz 27 unter 63 verglichenen Ländern rangiert, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.Seit der ersten Veröffentlichung des IMD-Rankings im Jahr 1989 hatte Südkorea in den Jahren 2011 bis 2013 mit Platz 22 bisher am besten abgeschnitten. Platz 41 im Jahr 1999 bedeutete das bisher schwächste Abschneiden.Spitzenreiter in diesem Jahr ist Dänemark, gefolgt von der Schweiz, Singapur und Schweden.Unter den Ländern mit über 20 Millionen Einwohnern rutschte Südkorea um einen Rang auf Platz neun ab.Unter den Staaten mit einem Pro-Kopf-Einkommen von über 30.000 Dollar und mit über 50 Millionen Einwohnern landete Südkorea auf Platz vier hinter den USA, Deutschland und Großbritannien.In den vier Kategorien konnte sich Südkorea lediglich bei der Infrastruktur gegenüber dem Vorjahr verbessern.