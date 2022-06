Außenminister: Südkorea und USA wollen bei nordkoreanischem Atomtest harte UN-Sanktionen anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten wollen auf neue, harte Sanktionen des UN-Sicherheitsrats drängen, sollte Nordkorea einen neuen Atomtest unternehmen.Das teilte der südkoreanische Außenminister Park Jin am Dienstag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Korrespondenten in Washington mit.Park sagte, er habe beim Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken am Vortag unterstrichen, dass für die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik Chinas konstruktive Rolle von Bedeutung sei, und dass man mit China strategisch kommunizieren müsse.Wie verlautete, hätten Südkorea und die USA vereinbart, im Falle von Nordkoreas Provokationen, einschließlich eines Atomtests, unabhängig von Sanktionen auf UN-Ebene auch eigene Strafmaßnahmen anzustreben, an denen sich Verbündete beteiligen würden. Laut einem hochrangigen südkoreanischen Beamten sei darüber gesprochen worden, auch eigene Sanktionen anzustreben und hierfür verschiedene Maßnahmen zu überprüfen.Er und Blinken hätten die Ansicht geteilt, dass angesichts der Möglichkeit eines siebten Atomtests Nordkoreas und des Einsatzes von taktischen Atomwaffen die Nordkorea-Frage für Südkorea und die USA eine politische Aufgabe mit höchster Priorität sei, fügte Park hinzu.Die Außenminister Südkoreas und der USA hätten bekräftigt, flexibel und offen zu denken und gegenüber Nordkorea die Tür für den Dialog jederzeit geöffnet zu halten, hieß es weiter.