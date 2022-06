Justizministerium setzt Taskforce für Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters ein

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium hat eine Arbeitsgruppe für die Herabsetzung der Altersgrenze für die Strafmündigkeit eingesetzt.Das gab das Ministerium am Dienstag bekannt.Justizminister Han Dong-hoon hatte am 9. Juni gesagt, man wolle die Bürger vor der Jugendkriminalität schützen, die immer brutaler werde. Damit hatte er Diskussionen über die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters begründet.Bei grausamen Verbrechen wie Vergewaltigung und Raub werde man bestraft, bei allen anderen Straftaten werde alles so wie jetzt bleiben. Das Ressort wolle gründliche Vorbereitungen treffen, damit keine Besorgnis aufkomme, dass Fehler in der Kindheit zur Entstehung von Vorbestraften führen würden, so der Minister.Nach koreanischem Recht werden Minderjährige unter 14 Jahren nicht strafrechtlich verfolgt.