Südkorea meldet 9.435 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den sechsten Tag in Folge unter 10.000 gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 9.435 Neuansteckungen bestätigt.Das sind 343 weniger als am Vortag. Jedoch stieg die Zahl der eingeschleppten Fälle von 41 auf 104.Seit dem Corona-Ausbruch wurden insgesamt 18.248.479 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank um fünf auf 93. Damit wurde den vierten Tag in Folge die 100er-Marke unterschritten.Es wurden neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher gibt es insgesamt 24.399 Sterbefälle.