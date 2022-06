Schwimmbäder am Fluss Han öffnen nach Corona-bedingter Pause wieder

Photo : KBS News

Schwimmbäder am Fluss Han (Hangang) in Seoul werden nach drei Jahren wieder öffnen, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Betrieb gewesen waren.Die Zentrale der Stadtregierung für Hangang-Projekte teilte am Mittwoch mit, dass sechs Schwimmbäder an dem Fluss vom 24. Juni bis zum 21. August in Betrieb sein würden, darunter eines auf Yeouido.Die Anlagen werden täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet haben.Gemäß den Regierungsrichtlinien zur Seucheneindämmung gilt bei der Nutzung einer Indoor-Einrichtung wie Toilette und Kiosk die Maskenpflicht.Auch im Freien wird das Maskentragen empfohlen, wenn sich ein Abstand von einem Meter kaum einhalten lässt, oder wenn man zur Corona-Hochrisikogruppe zählt.