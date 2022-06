BTS nehmen Auszeit

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat neun Jahre nach ihrem Debüt eine Auszeit als Gruppe angekündigt.Die Entscheidung gaben die sieben Mitglieder in einem Video bekannt, das in ihrem YouTube-Kanal BANGTANTV veröffentlicht wurde.In dem Video sprachen die Mitglieder bei einem Abendessen miteinander. Sie sagten dabei, dass sie irgendwann die Orientierung verloren hätten.Bandleader RM sagte, er wisse jetzt nicht mehr, was für ein Team BTS sei. Für ihn sei es von großer Bedeutung und der Sinn des Lebens, welche Äußerungen er mache und welche Botschaften er aussende. Er habe jedoch das Gefühl, das irgendetwas verloren gegangen sei.Sie hätten nicht auf das Wachstum jedes einzelnen Mitglieds zurückblicken können, während sie im Namen von BTS unaufhaltsam gelaufen seien, hieß es.RM äußerte die Meinung, dass das Idol-System Menschen nicht reifen lasse. Denn man müsse ununterbrochen gefilmt werden und etwas unternehmen.Die Mitglieder redeten auch offen über die Leiden des schöpferischen Schaffens, die sie bei ihren ständigen Terminen spüren mussten.Suga sagte, das Schreiben von Liedtexten sei am schwierigsten. Ihm komme zurzeit nichts in den Sinn, es gebe nichts zu sagen. Man müsste aber sagen, was man fühle und sagen möchte. Schließlich zerbreche man sich aber nur den Kopf.Die Mitglieder kündigten an, sich während der Pause Solo-Projekten zu widmen, die sie wegen der Aktivitäten als Gruppe nicht durchführen konnten.Jung Kook sagte, jedes Mitglied werde sich Zeit für sich nehmen, eine gute Zeit verbringen und verschiedene Erfahrungen machen. Sie würden dann weiter reifen und bestimmt eines Tages zu den Fans zurückkehren.Die von ihrer Fangemeinde Army geliebte Webserie „Run BTS“ werde trotz der Pause fortgesetzt, hieß es zugleich.Nachdem sich das jüngst veröffentlichte Album über zwei Millionen Mal verkauft hatte, beenden BTS nun ihr erstes Kapitel.