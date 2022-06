Prognose: Bank of Korea wird im Juli Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöhen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank wird laut einer Prognose der Investmentbank JP Morgan zügiger Zinsschritte unternehmen, um gegen die Inflation vorzugehen.Die Bank of Korea würde im Juli einen großen Schritt, eine Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkten, machen, schrieb Park Seok-gil, ein Analyst von JP Morgan, in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.Anschließend würde die Notenbank im August, Oktober und November den Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte erhöhen. Zu Jahresende würde der Schlüsselzins bei 3,0 Prozent liegen, hieß es.Es wurde prognostiziert, dass der Leitzins im Auftaktquartal nächsten Jahres schließlich bei 3,25 Prozent liegen würde.