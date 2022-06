Vizeverteidigungsminister Südkoreas und Schwedens diskutieren über regionale Sicherheitslage

Photo : YONHAP News

Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul und sein schwedischer Amtskollege Jan-Olof Lind haben am Mittwoch in Seoul bilaterale Gespräche geführt.Sie diskutierten über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in Europa.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul erläuterte Shin die jüngste Sicherheitssituation auf der koreanischen Halbinsel und bedankte sich für die Unterstützung Schwedens für die Friedensschaffung auf der Halbinsel.Shin habe zudem um die Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Realisierung eines dauerhaften Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel durch die Denuklearisierung Nordkoreas gebeten, hieß es.Lind sagte, Schweden werde jede mögliche Rolle spielen. Er erläuterte auch Schwedens Streben nach einem Nato-Beitritt inmitten des Wandels der europäischen Sicherheitsordnung aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine sowie damit zusammenhängende Veränderungen des außen- und sicherheitspolitischen Kurses Schwedens.