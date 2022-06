Kospi in Seoul schließt auf 19-Monats-Tief

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat am Mittwoch auf einem 19-Monats-Tief geschlossen.Der Kospi verlor 1,83 Prozent auf 2.447,38 Zähler. Damit ging es bereits den siebten Handelstag in Folge abwärts.Die Anleger blieben vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und Donnerstag und angesichts einer möglichen Anhebung des US-Leitzinses um 75 Basispunkte vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es wäre der größte Zinsschritt seit 1994.Die Investoren wollten sich vergewissern, welchen Weg die Fed angesichts größer werdender Sorgen vor einem globalen Abschwung einschlagen wolle und ob sie zur Übernahme von Verantwortung wegen der hohen Inflation bereit sei, wurde Lee Woong-chan von Hi Investment & Securities zitiert.