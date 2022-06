Start der Trägerrakete Nuri auf unbestimmte Zeit verschoben

Photo : YONHAP News

Der Start der südkoreanischen Trägerrakete Nuri ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.Die Startvorbereitungen konnten wegen eines Problems nicht fortgesetzt werden.Die Entscheidung für den Abbruch der Vorbereitungen teilte Hwang Woo-yeon vom Koreanischen Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) am Mittwochnachmittag vor der Presse mit. Die Trägerrakete werde wieder zur Montagehalle transportiert und noch einmal überprüft.Am Sensor innerhalb des Behälters für Oxidationsmittel seien ungewöhnliche Werte festgestellt worden. Eine möglichst schnelle Überprüfung sei daher notwendig geworden, hieß es zur Begründung.Der Start von Nuri oder KSLV-II war bereits um einen Tag verschoben worden und sollte am Donnerstagnachmittag am Raumfahrtzentrum in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla erfolgen.Die Trägerrakete wurde am Mittwochvormittag zum Startplatz befördert und sollte für den Start vorbereitet werden.