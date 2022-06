US-Notenbank erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – größter Zinssprung seit 1994

Photo : YONHAP News

Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht.Es war der größte Zinssprung seit 1994.Die Fed informierte im Anschluss an eine Sitzung ihres Offenmarktausschusses FOMC am Mittwoch über die Entscheidung, dass der Zielkorridor für ihren Leitzins damit zwischen 0,75 und 1 Prozent liege.Der sogenannte "ganz große Schritt" war wegen der Rekordinflation nötig geworden. In den USA war die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit 40 Jahren geklettert.Die Fed hatte im März erstmals seit mehr als drei Jahren einen Zinsschritt unternommen und den Leitzins damals um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Im Mai erhöhte sie den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Dies war der größte Zinsschritt seit 2000 gewesen.Im Anschluss an die FOMC-Sitzung sagte Fed-Chef Jerome Powell auf einer Pressekonferenz, dass im Juli das Zinsniveau wahrscheinlich noch einmal um 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte steigen werde.Die Fed kürzte außerdem ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft auf 1,7 Prozent. Im März war sie noch von 2,8 Prozent ausgegangen.