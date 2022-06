Außenminister: Südkorea und USA über Notwendigkeit von Zwei-plus-Zwei-Gesprächen einig

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA sind sich nach Angaben von Südkoreas Chefdiplomat Park Jin über die Notwendigkeit von Zwei-plus-Zwei-Gesprächen einig.Park sagte am Mittwoch im Anschluss an sein Gespräch mit US-Handelsministerin Gina Raimondo in Washington, dass Gespräche der Außen- und der Handelsminister beider Staaten angestrebt würden.Park berichtete gegenüber den Reportern, dass Seoul und Washington als Partner in einer umfassenden strategischen Allianz ihre Diskussionen auf Ministerebene fortsetzen würden, um ihre Zusammenarbeit bei Lieferketten in der indopazifischen Region sicherzustellen.Er habe eine gemeinsame Runde der Außen- und der Handelsminister vorgeschlagen und Ministerin Raimondo habe zugestimmt, dass solche Gespräche notwendig seien.In einer Pressemitteilung des südkoreanischen Außenministeriums hieß es, dass es einen Meinungsaustausch über verschiedene Fragen gegeben habe. Dazu hätten die Zusammenarbeit bei Halbleitern, Lieferketten und die jüngst gestartete US-Initiative Wirtschaftliches Rahmenwerk für den Indopazifik gehört.Park beendete am Mittwoch seinen viertägigen Besuch in den USA. Neben Handelsministerin Raimondo hatte er auch seinen Amtskollegen Antony Blinken und Energieministerin Jennifer Granholm getroffen.Im Mittelpunkt der Gespräche standen eine Antwort auf nordkoreanische Provokationen und Wege zur Stärkung der bilateralen Allianz.