Gericht lehnt Antrag auf Haftbefehl gegen früheren Industrieminister ab

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Seoul hat den Antrag auf einen Haftbefehl gegen den früheren Industrieminister Paik Un-gyu abgelehnt.Das Bezirksgericht Seoul Ost lehnte den Antrag am Mittwochabend ab, nachdem Paik zuvor am Tag drei Stunden lang zu den Vorwürfen gegen ihn befragt worden war.Dem früheren Minister wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, weil er als Mitglied der früheren Moon Jae-in-Regierung Chefs von 13 öffentlichen Unternehmen zum Rücktritt gedrängt haben soll. Auch soll er sich in die Auswahl eines Behördenchefs auf unzulässige Weise eingemischt haben.Das Gericht begründete die Ablehnung des Antrags damit, dass einige der Vorwürfe zweifelhaft seien. Auch bestehe keine Verdunkelungsgefahr.Paik hatte vor der Befragung gegenüber Reportern gesagt, dass er stets im Einklang mit dem Gesetz gehandelt habe.