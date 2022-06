Bericht: Aktivitäten am Tunnel Nummer 4 auf Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einer US-Denkfabrik die Sanierungsarbeiten am Tunnel Nummer 3 auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri offenbar abgeschlossen.Zudem würden neue Bautätigkeiten am Tunnel Nummer 4 beobachtet, steht in einem Bericht, der am Mittwoch auf der Webseite Beyond Parallel des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) veröffentlicht wurde.Anhand von Satellitenaufnahmen vom 14. Juni wird in dem Bericht die Einschätzung vertreten, dass die vor etwa vier Monaten begonnenen Sanierungsarbeiten und Vorbereitungen am Tunnel Nummer 3 abgeschlossen seien. Es werde erwartet, dass dieser Tunnel genutzt würde, sollte Nordkorea doch noch einen siebten Atomtest unternehmen.In der Nähe des Eingangs zum Tunnel Nummer 4 seien eine im Bau befindliche neue Senkkastenwand und Baumaterialien gesehen worden, hieß es weiter. CSIS sieht solche Aktivitäten im Rahmen von Bemühungen um die Reaktivierung des im Jahr 2018 deaktivierten Tunnels für mögliche künftige Tests.Nordkorea hatte im Jahr 2018 ein Moratorium für Atomtests und Tests mit ballistischen Interkontinentalraketen verkündet und Tunnel des Atomtestgeländes gesprengt. Unklar ist jedoch, wie groß das Ausmaß der Zerstörung im Tunnelinneren war.Auf dem Atomtestgelände in Punggye-ri gibt es insgesamt vier Tunnel. In den Tunneln Nummer 3 und 4 fand noch kein Test statt. Der erste Atomtest im Jahr 2006 wurde im Tunnel Nummer 1 durchgeführt, die restlichen fünf Versuche im Tunnel Nummer 2.