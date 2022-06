Behördenchefs für Wirtschaft und Finanzen warnen nach Fed-Zinsentschied vor Unsicherheiten am Finanzmarkt

Photo : YONHAP News

Die Chefs von Südkoreas zentralen Wirtschafts- und Finanzbehörden haben nach der kräftigen Zinsanhebung in den USA vor Unsicherheiten am Finanzmarkt gewarnt.Auf mögliche Veränderungen wollten sie aktiv reagieren, kündigten Finanzminister Choo Kyung-ho, Zentralbankgouverneur Rhee Chang-yong, der Vizevorsitzende der Finanzdienstekommission, Kim So-young, der Chef der Finanzaufsicht, Lee Bok-hyun, sowie der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft, Choi Sang-mok, an.Die Spitzenbeamten waren am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.Angesichts der Möglichkeit einer Konjunkturverlangsamung infolge einer gestrafften Geldpolitik gebe es weiterhin die Sorge vor starken Schwankungen am internationalen Finanzmarkt, stellten die Sitzungsteilnehmer fest. Sie seien sich einig gewesen, dass Regierung und Zentralbank in dieser Situation besonders wachsam sein müssten.Mit Blick auf die Finanz- und Devisenmärkte hieß es, dass angesichts der gestiegenen Ungewissheit das gemeinsame Vorgehen verstärkt würde, damit sich keine Angst verbreite.Es ist das erste Mal seit vier Monaten sowie nach dem Amtsantritt der neuen Regierung, dass die Chefs der führenden Wirtschafts- und Finanzbehörden zu einer Sitzung zu Makrowirtschaft und Finanzen zusammenkamen.