Vizeverteidigungsminister nimmt an internationaler Sitzung über Ukraine-Hilfe teil

Photo : YONHAP News

Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul hat am Mittwoch per Videokonferenz an einer Sitzung eines von den USA geleiteten Forums zur Unterstützung der Ukraine teilgenommen.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.Bei der Sitzung der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine, an der Beamte aus etwa 50 Ländern teilnahmen, seien die Lage im Ukraine-Krieg, der Stand der Unterstützung durch einzelne Länder sowie mittel- und langfristige Maßnahmen zur Unterstützung des Landes erörtert worden, hieß es.Die Diskussion unter Leitung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin fand anlässlich eines NATO-Verteidigungsministertreffens statt. Die Teilnehmer hätten darin übereingestimmt, dass die Krise in der Ukraine immer ernsthafter werde, und ein aktives Vorgehen vereinbart, so das Ressort.Die Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine (Ukraine Defense Contact Group) wurde im April gegründet und tagt monatlich, um Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine zu besprechen. Daran sind unter anderem die NATO-Mitglieder, Südkorea, Japan und Neuseeland beteiligt.