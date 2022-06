Koreas Säbelfechterinnen gewinnen Mannschaftsgold bei Asienmeisterschaften

Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechterinnen haben bei den Asienmeisterschaften im Fechten Mannschaftsgold gewonnen.Am Mittwoch, dem letzten Tag der Asienmeisterschaften 2022 in Seoul, siegte die südkoreanische Mannschaft bestehend aus Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Choi Soo-yeon und Kim Jeong-mi im Finale gegen Japan mit 45:39.Damit konnte Südkorea erstmals seit der Veranstaltung 2015 in Singapur wieder den Mannschaftstitel im Säbelfechten der Frauen gewinnen.Choi wurde zweifache Siegerin, nachdem sie am 12. Juni Einzelgold geholt hatte.