Südkorea rückt in Weltfriedensindex auf Platz 43 vor – Nordkorea auf Platz 152

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einer von einer australischen Denkfabrik ermittelten Weltrangliste der Friedfertigkeit auf Platz 43 rangiert.Das in Sydney ansässige Institute for Economics and Peace (IEP) veröffentlichte den Weltfriedensindex (Global Peace Index) 2022.Demnach landete Südkorea mit 1,779 Punkten auf Platz 43 unter 163 untersuchten Ländern und schnitt damit acht Plätze besser ab als im Vorjahr. Nordkorea konnte sich mit 2,942 Punkten um einen Rang auf Platz 152 verbessern.Die friedlichste Nation ist das 14. Jahr in Folge Island. Dahinter folgen Neuseeland, Irland, Dänemark und Österreich. Das unfriedlichste Land ist Afghanistan, gefolgt von Jemen, Syrien, Russland und Südsudan. Die Ukraine belegte den 153. Platz, die USA den 129. Platz. China liegt an 89. Stelle und Japan an zehnter Stelle.Das Institut veröffentlicht den Weltfriedensindex jedes Jahr. Dieser wird anhand von 23 Kriterien, darunter die Möglichkeit von Terroranschlägen und die Zahl der Toten durch externe und interne Kriege, ermittelt. Je näher der Wert an eins liegt, desto friedlicher ist das Land.