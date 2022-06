Kostenlose Führungen auf Spanisch durch Palast Gyeongbok starten am Freitag

Im Palast Gyeongbok werden ab Freitag kostenlose Führungen auf Spanisch angeboten.Das kündigte das Zentrum für königliche Paläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe am Mittwoch an.Die Führungen auf Spanisch werden freitags und samstags um 10.30 Uhr und 15 Uhr beginnen.Laut dem Zentrum ist der Palast Gyeongbok der erste unter den vier größten Palästen aus der Joseon-Zeit, an dem regelmäßige Führungen auf Spanisch eingeführt werden.Angesichts über 500 Millionen Menschen in der Welt, die Spanisch sprächen, wolle man Touristen aus dem spanischen Sprachraum genaue Informationen über die Geschichte und Kultur von Joseon liefern, hieß es zur Begründung der Einführung des Programms.Im Palast Gyeongbok werden derzeit Führungen auf Englisch, Chinesisch, Japanisch, Indonesisch und Vietnamesisch angeboten.