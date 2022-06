US-Sicherheitsberater: USA übermittelten China Bedenken über möglichen nordkoreanischen Atomtest

Photo : YONHAP News

Die USA haben China ihre Bedenken wegen eines möglichen nordkoreanischen Atomtests übermittelt.Das gab der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Center for a New American Security (CNAS) in Washington bekannt.Sullivan hatte Chinas obersten Außenpolitiker Yang Jiechi am Montag in Luxemburg zu einem Gespräch getroffen.Er habe ihm gegenüber die Bedenken der USA darüber zum Ausdruck gebracht, dass Nordkorea Vorbereitungen für einen neuen Atomtest treffe. Die USA hätten diese Sorge öffentlich gemacht und auch gegenüber China kommuniziert, erläuterte Sullivan.Probieren gehe über Studieren, sagte der Sicherheitsberater weiter, man werde sehen, wie die Sache ausgehe.Ein anderer US-Beamter hatte zuvor erklärt, dass Sullivan Bedenken geäußert habe, weil China jüngst einen Resolutionsentwurf im Weltsicherheitsrat, der schärfere Nordkorea-Sanktionen vorsah, mit einem Veto blockiert hatte.