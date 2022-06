Südkoreas Team für Katastrophenhilfe im Ausland von WHO als medizinisches Notfallteam zertifiziert

Photo : YONHAP News

Das Korea Disaster Relief Team (KDRT), Südkoreas Team für Katastrophenhilfe im Ausland, ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als medizinisches Notfallteam (EMT) zertifiziert worden.Das Außenministerium teilte mit, dass das medizinische Team des KDRT bei der Prüfung zur EMT-Zertifizierung am Mittwoch und Donnerstag als „Type 1 Fixed“ eingestuft worden sei.Das gelang dem KDRT als 34. Team in der Welt. Die Zertifizierung gilt für fünf Jahre.Die Klassifikation „Type 1 Fixed“ wird an Teams vergeben, bei denen 29 Mitglieder ohne Hilfe des betroffenen Landes autark bleiben und mindestens 14 Tage lang täglich 100 ambulante Patienten behandeln können.KDRT wurde im Jahr 2007 gegründet und wird entsandt, wenn sich eine große Katastrophe im Ausland ereignet.