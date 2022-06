Außenminister Park: Südkorea und USA erarbeiteten konkrete Maßnahmen für Entwicklung der Allianz

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben laut dem südkoreanischen Außenminister Park Jin konkrete Maßnahmen zur Entwicklung der bilateralen Allianz entwickelt.Das sagte Park am Donnerstag bei der Rückkehr von seinem viertägigen USA-Besuch am Internationalen Flughafen Incheon.Beide Seiten hätten grundlegende Diskussionen über Nordkorea, die bilaterale Allianz und Lieferketten gehabt. Als Grundlage hätten die Impulse für eine Stärkung des Bündnisses beim Gipfeltreffen am 21. Mai gedient.Park hatte in den USA mit seinem Amtskollegen Antony Blinken, Energieministerin Jennifer Granholm und Handelsministerin Gina Raimondo über einen Ausbau der Beziehungen gesprochen.Mit Blinken habe er sich darauf verständigt, dass die Nordkoreafrage eine Angelegenheit von höchster Priorität sei. Auch hätten sie ihre enge Zusammenarbeit in der nordkoreanischen Atomfrage bekräftigt.