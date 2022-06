Photo : YONHAP News

Covid-19-Patienten sollen weiterhin in Quarantäne.Das gab Ministerpräsident Han Duck-soo am Freitag bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt.Die Pflicht zur siebentägigen Quarantäne bleibt damit für mindestens vier weitere Wochen bestehen.Im Mai hatte die Regierung die Maßnahme schon einmal um vier Wochen bis zum 20. Juni verlängert. Über eine mögliche Beendigung wurde nun auf der Grundlage der Einschätzungen zur aktuellen Virus-Lage erneut diskutiert.Der Premier erläuterte, dass Experten vor einer Aufhebung der Quarantänepflicht gewarnt hätten. Denn in diesem Fall könnten die Infektionszahlen wieder steigen und das Ausmaß der Schäden würde zunehmen.Die Regierung wolle die Lage gemeinsam mit Experten alle vier Wochen bewerten und Änderungen erwägen, wenn hinsichtlich der Datenlage bestimmte Kriterien erfüllt seien.Unterdessen beschloss die Regierung, vollständig geimpften Personen Besuche in Pflegeheimen ungeachtet des Impfstatus der Bewohner zu erlauben. Besucher müssen sich aber weiterhin vorher einem PCR- oder Antigen-Schnelltest unterziehen.