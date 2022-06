WHO schickte bis Ende letzten Jahres Medikamente nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat laut einem Medienbericht bis Ende letzten Jahres dringend benötigte Arzneimittel nach Nordkorea geschickt.Entsprechendes habe Edwin Salvador, Leiter des Büros der WHO in Pjöngjang, gegenüber Radio Free Asia (RFA) gesagt, berichtete der US-Sender.Ihm zufolge wurden Medikamente gegen nichtübertragbare Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck sowie solche gegen pädiatrische Tuberkuloseerkrankungen bis Ende letzten Jahres geschickt.Seitdem hätten sich UN-Organisationen bei der nordkoreanischen Regierung dafür eingesetzt, dass mehr Lieferungen in das Land gehen und dort wieder internationales Personal eingesetzt wird, sagte Salvador.Die Frage, ob letztes Jahr auch Medikamente im Zusammenhang mit Covid-19 an Nordkorea geliefert wurden, beantwortete er nicht.Salvador hatte Anfang Juni mitgeteilt, dass Nordkoreas Behörden nach Covid-19-Varianten und ihren Merkmalen gefragt hätten, und dass die WHO Daten bereitgestellt habe und die Kommunikation fortsetze.