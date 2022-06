Kospi fällt erstmals seit 19 Monaten unter 2.400 Zähler

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex Kospi ist am Freitag vorübergehend unter die Marke von 2.400 Zählern gefallen.Der Kospi startete bei 2.409,72 Zählern, was einem Rückgang von 41,69 Punkten oder 1,7 Prozent gegenüber dem Schlussstand am Donnerstag entspricht.Aufgrund von massiven Verkäufen durch ausländische Anleger sackte der Leitindex um mehr als zwei Prozent auf 2.396,47 Zähler ab.Es ist das erste Mal seit dem 5. November 2020, dass der Kospi im Tagesverlauf unter die Marke von 2.400 Punkten fiel.Um 9.10 Uhr stand der Kospi bei 2.406,20 Zählern, 45,21 Punkte oder 1,84 Prozent niedriger als am Donnerstag.Der Technologieindex Kosdaq startete bei 787,97 Punkten, was einem Rückgang von 14,18 Punkten oder 1,77 Prozent verglichen mit dem Handelsschluss am Donnerstag entspricht. Es ist das erste Mal seit 20 Monaten, dass der Index im Tagesverlauf in den Bereich von 780 fiel.