Handynutzung durch Soldaten rund um die Uhr versuchsweise erlaubt

Testweise soll untersucht werden, ob Soldaten künftig ihre Mobiltelefone in den Kasernen länger benutzen dürfen.Das Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass vom 20. Juni bis zum 31. Dezember auf verschiedene Weise mit geänderten Regeln experimentiert werde. Aus jeder Teilstreitkraft würden zwei oder drei Truppeneinheiten für den Versuch ausgewählt.In Bezug auf aktive Soldaten sollen drei unterschiedliche Regelungen ausprobiert werden. In einem Fall ist die Handynutzung zwischen dem Morgenappell und 8.30 Uhr sowie zwischen 17.30 und 21 Uhr zulässig. Eine andere Gruppe wird zwischen dem Morgenappell und 21 Uhr das Handy frei nutzen können. Eine weitere Gruppe soll ihr Handy rund um die Uhr dabeihaben können.Derzeit dürfen die Soldaten werktags von 18 bis 21 Uhr und feiertags von 8.30 bis 21 Uhr ihr Mobiltelefon nutzen.Das Verteidigungsministerium hatte bereits vom vergangenen November bis Februar bei etwa 5.000 Soldaten des Heeres, die in drei Gruppen unterteilt wurden, die Auswirkungen einer längeren Handynutzung beobachtet.