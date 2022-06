Südkorea meldet 7.198 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter 8.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 7.198 Neuansteckungen nachgewiesen worden seien.Das sind etwa 2.000 weniger als eine Woche zuvor.Seit dem Corona-Ausbruch wurden bislang 18.263.643 Infektionsfälle in Südkorea erfasst.Es wurden neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 24.416, die Sterberate bei 0,13 Prozent.Mittlerweile haben 8,4 Prozent der Bevölkerung ihre vierte Impfung gegen Covid-19 erhalten. Bei den Menschen ab 60 liegt die Quote bei 30,2 Prozent.