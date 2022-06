Dieselpreis übersteigt 2.100 Won pro Liter

Photo : YONHAP News

Der Dieselpreis in Südkorea hat die Schwelle von 2.100 Won (1,63 Dollar) pro Liter durchbrochen.Laut Opinet, einem Informationsportal zu Ölpreisen des öffentlichen Ölunternehmens KNOC, lag der durchschnittliche Dieselpreis an den Tankstellen landesweit mit Stand 10.30 Uhr am Freitag bei 2.100,73 Won pro Liter. Das sind 4,63 Won mehr als am Vortag.Der durchschnittliche Benzinpreis belief sich zur selben Zeit auf 2.095,83 Won, 3,63 Won mehr als am Donnerstag.Bei den Benzin- und Dieselpreisen in Südkorea waren zuletzt immer wieder neue Rekorde verbucht worden. Der Benzinpreis stieg am 11. Juni auf ein Allzeithoch von 2.064,59 Won pro Liter, damit wurde der bisherige Höchststand von 2.062,55 Won vom 18. April 2012 überboten.Beim Dieselpreis wurde bereits am 12. Mai mit 1.953,29 Won der am 16. Juli 2008 verbuchte bisherige Höchstwert von 1.947,74 Won überschritten.Zum rapiden Preisanstieg bei Benzin und Diesel führte die Versorgungsnot bei Erdölprodukten infolge der russischen Invasion in die Ukraine.