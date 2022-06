Yoon weist Kritik an Ermittlungen gegen Beamte der Vorgängerregierung zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Kritik des Oppositionslagers an den Ermittlungen gegen Beamte der Vorgängerregierung zurückgewiesen.Die Minjoo-Partei Koreas verurteilte die laufenden Ermittlungen, darunter die zum Vorwurf einer sogenannten schwarzen Liste des Industrieministeriums, als politische Vergeltung.Es handele sich um ein normales Justizsystem, die Regierung der Minjoo-Partei habe ebenfalls solche Ermittlungen eingeleitet, sagte Yoon hinsichtlich der Kritik am Freitag gegenüber Reportern.Bei strafrechtlichen Ermittlungen gehe es darum, vergangene Ereignisse zu untersuchen. Ermittlungen zu künftigen Ereignissen seien unmöglich, betonte Yoon auf dem Weg zur Arbeit.Erst nach Ermittlungen zu vergangenen Geschehnissen könnten auch Ermittlungen zu Angelegenheiten in der amtierenden Regierung durchgeführt werden. Es sei nicht wünschenswert, das normale Justizsystem zum Gegenstand politischer Debatten zu machen, hieß es weiter.Ein Beamter des Präsidialamtes erläuterte, dass es sich bei der Äußerung des Präsidenten um eine allgemeine Meinung handele. Damit sei keine bestimmte politische Absicht verbunden.