Biden veranstaltet Treffen zu Energie- und Ernährungssicherheit – auch Südkorea beteiligt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden wird am Freitag ein virtuelles globales Treffen veranstalten, um anstehende Angelegenheiten wie die Energie- und Ernährungskrise nach der russischen Invasion in die Ukraine zu erörtern.Das Weiße Haus gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Biden am 17. Juni ein virtuelles Treffen auf Führungsebene des Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) abhalte. Dies werde Bidens dritte Einberufung des MEF auf Spitzenebene seit seinem Amtsantritt sein.Das Treffen findet inmitten der hochschnellenden Energie- und Lebensmittelpreise aufgrund des Ukraine-Kriegs statt. Aus Südkorea wird Ministerpräsident Han Duck-soo daran teilnehmen.Das MEF wurde im März 2009 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Leben gerufen, um einen Erfolg der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen, die Versorgung mit sauberen Energien und die Reduktion der Treibhausgasemissionen zu erzielen. Daran sind die G20-Staaten, darunter Südkorea, die Europäische Union und die Vereinten Nationen beteiligt.Vom April 2009 bis September 2016 hatten insgesamt 25 MEF-Treffen auf Führungsebene stattgefunden. Solche Treffen waren jedoch während der Amtszeit von Präsident Donald Trump ausgesetzt, im Januar letzten Jahres wurden sie mit einem Dekret von Biden wieder aufgenommen.