Yoon fordert resolutes Vorgehen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat ein resolutes Vorgehen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen gefordert.Eine entsprechende Bitte unterbreitete Yoon laut einem Mitarbeiter des Präsidialamtes heute in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres.Sollte der Sicherheitsrat nicht entschieden und geschlossen reagieren, könnte eine falsche Botschaft ausgesandt werden, dass die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea geduldet werde, habe Yoon gesagt.Hinsichtlich der Corona-Lage in Nordkorea äußerte Yoon, er verfolge die Lage mit großer Sorge. Er verwies dabei auf Nordkoreas ausbleibende Reaktion auf Seouls Angebot für die Bereitstellung von Impfstoffen und weiteren Medikamenten.Yoon äußerte auch die Erwartung, dass das UN-Sekretariat weiter seine Aufmerksamkeit auf die Covid-19-Lage in Nordkorea richten und mit der südkoreanischen Regierung darüber in einem engen Austausch stehen werde.