Kultur Korea Foundation unterstützt Ausstellung koreanischer Künstler bei documenta in Kassel

Die Korea Foundation wird die Ausstellung der südkoreanischen Künstlergruppe ikkibawiKrrr bei der documenta fifteen in Kassel unterstützen.



Das gab Südkoreas staatliche Organisation zur Förderung des internationalen Austauschs am Freitag bekannt.



Die documenta, eine im Jahr 1955 begonnene internationale Veranstaltung der zeitgenössischen Kunst, findet dieses Jahr zum 15. Mal und vom 18. Juni bis zum 25. September in Kunstmuseen, Museen und Galerien in Kassel statt.



IkkibawiKrrr ist eine Künstlergruppe bestehend aus Ko Gyeol, Cho Jieun und Kim Jungwon. Die Gruppe setzt sich mit verschiedenen Aktivitäten auf den Gebieten Installation, Performance Art und Musizieren dafür ein, Botschaften in Bezug auf das Geschichtsbewusstsein, den Schutz sozial Benachteiligter und die Erhaltung der Umwelt auszusenden.