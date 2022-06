Rechnungshof leitet Inspektion zum Tod eines Beamten im Westmeer ein

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Rechnungshof hat eine Inspektion zum Tod eines Fischereibeamten eingeleitet, der 2020 im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war.Das Board of Audit and Inspection (BAI) teilte am Freitag mit, den anfänglichen Berichtsprozess und das -verfahren sowie die Rechtmäßigkeit und Angemessenheit des Umgangs mit dem Fall genau unter die Lupe nehmen zu wollen.Die Küstenwache von Incheon gab am Donnerstag das Ermittlungsergebnis bekannt, dass sie keinen Anhaltspunkt dafür gefunden habe, dass der Fischereibeamte beabsichtigt habe, nach Nordkorea überzulaufen.Der Beamte war im September 2020 in nordkoreanischen Gewässern erschossen worden, einen Tag nachdem er im Meer vor der südkoreanischen Insel Yeonpyeong vermisst gegangen war.Damals war die Küstenwache aufgrund von Geheimdienstinformationen des Militärs und der Spielschulden des Opfers davon ausgegangen, dass der Beamte versucht habe, nach Nordkorea überzulaufen.