Kraftstoffsteuer soll ab Juli maximal gesenkt werden

In Südkorea wird die Kraftstoffsteuer ab Juli maximal gesenkt.Die Regierung beschloss am Sonntag in einer Notsitzung des Wirtschaftskabinetts, die Steuer um 37 Prozent zu senken.Damit wird der rechtliche Rahmen ausgeschöpft. Zurzeit gilt eine Steuersenkung von 30 Prozent.Mit der zusätzlichen Steuersenkung wird der Preis für Benzin um 57 Won pro Liter sinken. Diesel wird dann 38 Won je Liter weniger kosten. Die Maßnahme soll bis zum Jahresende gelten.Die Regierung erwartet, dass ein Autofahrer um etwa 7.000 Won oder 5,40 Dollar im Monat entlastet wird.Um Lkw-Fahrer stärker entlasten zu können, die von einem steilen Anstieg der Diesel-Preise betroffen sind, soll die Grenze für Beihilfen ab dem kommenden Monat um 50 Won auf 1.700 Won pro Liter gesenkt werden.Die Zahlungen erfolgen für rund 440.000 Fracht-Lkw, 20.000 Busse und 1.000 Frachtschiffe. Die Maßnahme soll bis September gelten.