Ministerpräsident für Unterstützung der Expo-Bewerbung Busans nach Paris gereist

Ministerpräsident Han Duck-soo ist am Sonntag zur Unterstützung der Expo-Bewerbung der Stadt Busan nach Paris geflogen.Die Hafenstadt im Süden will die Welt-Expo 2030 ausrichten.Han wird bis Donnerstag auf Reisen sein und in Paris das Internationale Büro für Ausstellungen BIE besuchen, das die Weltausstellungen betreut.Am Montag und Dienstag findet eine Generalversammlung des Büros statt.Südkoreas Premier will am Dienstag bei der Versammlung für Busan werben.Daran werden auch der Vorsitzende der SK Gruppe, Chey Tae-won, der außerdem Vorsitzender der koreanischen Handels- und Industriekammer ist, sowie Busans Bürgermeister Park Heong-joon teilnehmen.