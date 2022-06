Koreanischer Pianist Lim wird jüngster Gewinner des Van-Cliburn-Klavierwettbewerbs

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Pianist Lim Yuchan ist beim Van Cliburn International Piano Competition als bisher jüngster Sieger hervorgegangen.Der 18-Jährige setzte sich unter den sechs Finalisten am 20. Juni in Fort Worth, Texas beim 16. Van-Cliburn-Wettbewerb durch und gewann die Goldmedaille.Lim gewann auch den Publikumspreis auf der Grundlage des Ergebnisses einer Abstimmung unter 30.000 Fans der klassischen Musik weltweit sowie den Beverley Talyor Smith Award für die beste Aufführung eines neuen Werks.Der erste Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 100.000 Dollar dotiert.Der Internationale Klavierwettbewerb Van Cliburn wurde zu Ehren des US-amerikanischen Pianisten Van Cliburn, der im Jahr 1958 den 1. Tschaikowsky-Wettbewerb in der damaligen Sowjetunion gewonnen hatte, im Jahr 1962 ins Leben gerufen und findet alle vier Jahre statt.