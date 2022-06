Kospi rutscht dieses Jahr um 18 Prozent ab

Photo : YONHAP News

Der koreanische Aktienindex Kospi hat im laufenden Jahr fast 20 Prozent an Wert verloren.Nach Angaben des Börsenbetreibers Korea Exchange am Sonntag rutschte der Leitindex Kospi in der letzten Woche (13. bis 17. Juni) um 5,97 Prozent ab. Der Technologieindex Kosdaq fiel in dem Zeitraum um 8,18 Prozent.Beim Kospi wurde damit der zweitstärkste Rückgang im laufenden Jahr verbucht, beim Kosdaq der stärkste Rückgang seit der Woche vom 24. bis 28. Februar 2020.An der südkoreanischen Börse sorgte die befürchtete Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed für die schnelle Talfahrt seit Jahresanfang. Die nach der jüngsten starken Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte durch die Fed gestiegene Rezessionsgefahr verstärkte den Abwärtstrend zusätzlich.Der Kospi rutschte von 2.977,65 Zähler Ende letzten Jahres um 18,02 Prozent auf 2.440,93 Zähler am 17. Juni ab. Der Kosdaq fiel von 1.033,98 um 22,76 Prozent auf 798,69 Zähler.Experten rechnen für das dritte Quartal mit einer kurzen technischen Erholung. Im Schlussquartal könnte es aufgrund der gestiegenen Rezessionsgefahr noch einmal abwärts gehen.Angesichts der Inflation und der schnellen Zinsanhebungen durch die US-Notenbank herrscht die Meinung vor, dass im kommenden Jahr eine Rezession bevorsteht.