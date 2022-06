Tod eines Fischereibeamten vor zwei Jahren sorgt für politischen Streit

Photo : YONHAP News

Der Tod eines Fischereibeamten im September 2020 im Westmeer sorgt für einen politischen Streit in Südkorea.Letzte Woche zogen die Küstenwache und das Verteidigungsministerium ihre damalige Annahme zurück, dass der in nordkoreanischen Gewässern erschossene Beamte namens Lee Dae-jun wegen seiner Spielschulden nach Nordkorea überzulaufen versucht habe.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) intensivierte unterdessen ihre Offensive und verwies dabei auf ein Schreiben des Sohns des Beamten an Präsident Yoon Suk Yeol.Sie forderte die Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in und die Minjoo-Partei Koreas auf, sich bei den Hinterbliebenen zu entschuldigen.Die Partei ernannte den Abgeordneten Ha Tae-keung zum Leiter einer Taskforce zur Wahrheitsaufklärung in dem Fall, die bald eingesetzt wird.Die Minjoo-Partei stufte die Forderung der Regierungspartei als Versuch ein, die Lage so darzustellen, als hätte sich die Moon-Regierung Nordkorea unterworfen. Sie wolle entschlossen dagegen vorgehen, die Oppositionspartei unter Druck zu setzen, hieß es.Die Partei sprach sich zudem dagegen aus, präsidiale Dokumente zu dem Fall freizugeben. Kein Land in der Welt würde in einem politischen Streit geheimdienstliche Informationen zugänglich machen, hieß es.Die Partei hält zudem an der Position fest, dass die damalige Beurteilung nicht falsch sei. Damals hätten auch Abgeordnete der PPP, denen über die entsprechenden geheimdienstlichen Informationen berichtet worden sei, vom Überlaufen nach Nordkorea gesprochen, hieß es.