Yeo Seo-jeong holt bei Turn-Asienmeisterschaften Gold am Sprungtisch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Turnerin Yeo Seo-jeong hat bei den Asienmeisterschaften im Kunstturnen die Goldmedaille am Sprungtisch gewonnen.Im Finale am Freitag (Ortszeit) im katarischen Doha belegte die 20-Jährige mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 14,084 den ersten Platz vor der Japanerin Shoko Miyata.Damit konnte Yeo, die Bronzemedaillenträgerin bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr und Tochter der koreanischen Turnlegende Yeo Hong-chul, ihre erste Goldmedaille bei den Asienmeisterschaften der Senioren holen.Mit dem Mannschaftssilber wurde Yeo somit zweifache Medaillenträgerin.