BTS erobern mit „Proof“ Billboard 200

Photo : YONHAP News

Das neue Album „Proof“ der K-Pop-Band BTS ist an die Spitze der US-amerikanischen Album-Charts Billboard 200 gelangt.„Billboard“ schrieb am Sonntag (Ortszeit), dass das Album in der ersten Woche nach der Veröffentlichung am 10. Juni 314.000 Album-equivalent Units verbucht habe. Die überwältigende Mehrheit dieser Stückzahl sei auf den Verkauf von CD-Alben zurückgeführt worden.Die Billboard 200 basiert auf den Verkaufszahlen von Alben, Downloadverkäufen und Streaming-Abrufen.„Proof“ ist ein Sonderalbum, das die Aktivitäten von BTS in den letzten neun Jahren seit dem Debüt umfasst. Die erfolgreiche K-Pop-Band gab jüngst bekannt, als Gruppe eine Auszeit zu nehmen.