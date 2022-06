Nationales Regierung zahlt 2,27 Millionen Haushalten mit geringem Einkommen Nothilfe für Lebensunterhalt

Die Regierung wird 2,27 Millionen Haushalten mit geringem Einkommen eine Nothilfe für den Lebensunterhalt zahlen.



Damit wolle die Regierung die einkommensschwache Gruppe angesichts der stark gestiegenen Preise beim Lebensunterhalt entlasten und ihre Konsumkraft verbessern, begründete das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt die Entscheidung.



Zu den Nutznießern zählen 1,79 Millionen Haushalte, die die Grundsicherung für den Lebensunterhalt erhalten, sowie 480.000 Haushalte, einschließlich solcher der zweituntersten Gruppe in der Einkommensskala und Alleinerzieher, die staatliche Hilfe für den Kindesunterhalt bekommen.



Die Zahlung beträgt je nach der Zahl der Familienmitglieder und der Qualifikation 300.000 Won bis 1,45 Millionen Won (etwa 230 bis 1.120 Dollar)



Die Auszahlung beginnt am 24. Juni zuerst in Busan, Daegu und Sejong. In anderen Regionen wird noch im Juni damit begonnen.