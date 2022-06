Trägerrakete Nuri wieder an Startrampe aufgerichtet

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Trägerrakete Nuri ist am heutigen Montag wieder zur Startrampe gebracht und aufgerichtet worden.Dies erfolgte fünf Tage, nachdem am 15. Juni aufgrund eines Problems die Verschiebung des Starts beschlossen und die an der Startrampe aufgerichtete Trägerrakete wieder zur Montagehalle zurückgebracht worden war.Das entdeckte Problem am Füllstandssensor des Behälters für Oxidationsmittel der ersten Stufe wurde durch den Austausch von wichtigen Teilen behoben.Da bei der Kontrolle am Wochenende keine Unregelmäßigkeiten entdeckt wurden, wird am Dienstag erneut versucht, die Trägerrakete zu starten.Nach dem Anschluss der Trägerrakete an die Startrampe erfolgt die Verbindung der Versorgungsleitungen für Strom und Oxidationsmittel. Anschließend wird sichergestellt, dass kein Problem an den Verbindungsstellen vorliegt.Das Wissenschaftsministerium erwartet, dass alle Vorbereitungen noch vor 19 Uhr am Montag abgeschlossen werden, sollte kein unvorhergesehenes Problem auftreten.Am Dienstagvormittag wird das Management-Komitee für den Start entscheiden, ob die Trägerrakete mit Treibstoff und Oxidationsmittel befüllt wird. Am Nachmittag wird das Gremium unter umfassender Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter der Zustand der Trägerrakete und die Wetterlage, den exakten Starttermin festlegen. Zurzeit gilt ein Start um 16 Uhr als sehr wahrscheinlich.Das Wetteramt sagte vorher, dass es auf der Insel Oenaro in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla, wo sich das Naro Raumfahrtzentrum befindet, am Dienstag schwach regnen werde. Regen selbst stellt kein großes Hindernis für den Start dar, die Gefahr von Blitzschlägen jedoch schon. Dass es auf der Flugroute von Nuri nicht blitzt, zählt zu den Wettervoraussetzungen für einen Start.