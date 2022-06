Seoul will Ernährungslage in Nordkorea genau beobachten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will die Situation der Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea genau beobachten und analysieren.Entsprechendes sagte Ministeriumssprecher Cho Joong-hoon am Montag vor der Presse.Nordkorea fehlten schätzungsweise 800.000 Tonnen Nahrungsmittel. In Südkorea sei die Niederschlagsmenge in letzter Zeit verglichen mit den letzten Jahren sehr gering. Nordkorea befinde sich vermutlich in einer ähnlichen Situation, sagte Cho.Die Nahrungsknappheit in Nordkorea stelle ein chronisches und struktuelles Problem dar. Die Verringerung der Importe von Getreide und Gütern für Farmen in Folge der anhaltenden Abschottung gegenüber der Außenwelt sowie die Bemühungen um die Überwindung von Naturkatastrophen wie Dürre würden zu wichtigen Faktoren, hieß es.Da in Nordkorea die Getreideernte im Juni noch im Gang sei, wolle das Vereinigungsministerium in enger Kooperation mit zuständigen Stellen die Lage der Nahrungsknappheit in Nordkorea genau beobachten und analysieren, fügte der Sprecher hinzu.