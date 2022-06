Rezessionssorgen belasten Börse in Seoul

Photo : YONHAP News

Rezessionssorgen haben die Börse in Seoul weiterhin belastet.Der Leitindex Kospi verlor am Montag 2,04 Prozent auf das 19-Monats-Tief von 2.391,03 Zählern.Grund sei die Sorge vor einer weltweiten Rezession aufgrund der Straffung der Geldpolitik in führenden Volkswirtschaften, die früher als erwartet stattfinde, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die restriktive Haltung der US-Notenbank Fed habe insgesamt für eine angeschlagene Stimmung gesorgt, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.