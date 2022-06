Trägerrakete Nuri startbereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Trägerrakete Nuri ist startbereit.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie des Koreanischen Raumfahrtforschungsinstituts (KARI) seien die Vorbereitungen für den Start am heutigen Dienstag reibungslos verlaufen.Auch lägen die richtigen Wetterbedingungen für den Start am Naro Raumfahrtzentrum in Goheung vor.KARI geht von einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit aus, am Startplatz soll die Windgeschwindigkeit fünf Meter pro Sekunde betragen.Das Management-Komitee für den Start wird am Morgen zunächst entscheiden, ob mit der Betankung der Rakete begonnen werden kann. Die genaue Startzeit soll am Nachmittag festgelegt werden.Vor einer Woche war schon einmal mit den Startvorbereitungen begonnen worden. Wegen eines technischen Fehlers musste der Vorgang aber abgebrochen werden.