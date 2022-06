Ethik-Ausschuss der Minjoo-Partei will Mitglied wegen anzüglicher Bemerkungen bestrafen

Photo : YONHAP News

Der Ethik-Ausschuss der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas will den Abgeordneten Choe Kang-wook wegen anzüglicher Bemerkungen bestrafen lassen.Die Parteimitgliedschaft des Abgeordneten soll für sechs Monate ruhen.Die harte Strafe verkündete das Ausschussmitglied Kim Hoi-jae am Montag im Anschluss nach dessen Vollversammlung.Choe hatte bei einer Online-Sitzung der Partei am 2. Mai eine Formulierung gebraucht, die eine Anspielung auf die Masturbation ist.Die harte Strafe wurde auch damit begründet, dass sich Choe in einer Sitzung zu der Bemerkung hinreißen ließ, an der auch Mitarbeiterinnen teilnahmen.Der Volksvertreter hatte an der Sitzung des Ethik-Ausschusses teilgenommen und die Vorwürfe zurückgewiesen.Der Interimsführung der Partei wird am Mittwoch das Urteil des Ausschusses vorgelegt. Die endgültige Entscheidung in der Angelegenheit obliegt der Parteispitze.