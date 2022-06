Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 20. Juni um 3,4 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats einen Exportrückgang verbucht.Nach Angaben des Zollamts am Dienstag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 20. Juni auf 31,3 Milliarden Dollar. Das seien 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Während des Zeitraums wurde an 13,5 Tagen, damit zwei Tage weniger als letztes Jahr, gearbeitet. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitstage legte um elf Prozent zu.Unter den Exportschlagern wurde bei Halbleitern ein Zuwachs von 1,9 Prozent verbucht, während der Export von Ölprodukten um 88,3 Prozent wuchs. Dagegen wurde bei Pkw, Autoteilen und drahtlosen Kommunikationsgeräten ein Rückgang verbucht.In der Handelsbilanz wurde in dem Zeitraum ein Defizit in Höhe von 7,64 Milliarden Dollar verbucht. Im Vorjahreszeitraum war ein Überschuss in Höhe von 236 Millionen Dollar erzielt worden.