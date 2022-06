BOK: Inflationsrate kann dieses Jahr 4,7 Prozent übertreffen

Photo : YONHAP News

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea im laufenden Jahr könnte laut seiner Zentralbank die jüngst revidierte Regierungsprognose von 4,7 Prozent übertreffen.Die entsprechende Einschätzung teilte die Bank of Korea (BOK) am Dienstag mit und verwies dabei auf die jüngste Situation, einschließlich steigender globaler Ölpreise.Die Möglichkeit, dass der Preisanstieg dieses Jahr das Niveau von 4,7 Prozent im Jahr 2008 übertreffe, könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.Das Finanzministerium hatte letzte Woche seine Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich auf 4,7 Prozent erhöht.Die Notenbank rechnet damit, dass für eine Weile die Teuerung über fünf Prozent liegen werde. Sie erwartete, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in diesem Monat das Niveau von 5,4 Prozent im letzten Monat übertreffen werde.Als Grund wurden der anhaltend starke Anstieg der globalen Rohstoffpreise als Folge des sich in die Länge ziehenden russischen Kriegs gegen die Ukraine sowie Lieferketten-Probleme genannt. Auch wurde auf die Konsumerholung aufgrund der Aufhebung der Corona-bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung hingewiesen.