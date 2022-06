„Yet To Come“ von BTS führt Billboard Global Charts an

Photo : YONHAP News

Der neue Song von BTS „Yet To Come“ ist an die Spitze der Billboard Global Charts gelangt.Nach Angaben von “Billboard” am Montag landete „Yet To Come“ auf Platz eins der Billboard Global Excl. US Charts.Die Hitliste basiert auf den Verkäufen und Streamingaktivitäten in über 200 Ländern und Gebieten in der Welt.Das Lied rangierte zudem auf Platz zwei der Billboard Global 200 Charts.In Japan führte das neue Album der K-Popband „Proof“ mit 514.000 verkauften Exemplaren im Zeitraum vom 13. bis 19. Juni die Oricon Album-Wochencharts an.BTS erklommen mit „Proof“ die Spitze der Albumcharts in mehreren Ländern, einschließlich Deutschlands, Belgiens, Australiens, Neuseelands und der Schweiz.