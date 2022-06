Südkorea letztes Jahr mit zweitstärkstem Wachstum bei Patentanmeldungen unter IP5-Staaten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat letztes Jahr bei der Zahl der Patentanmeldungen einen Zuwachs erzielen können.Laut dem südkoreanischen Patentamt KIPO wurden letztes Jahr bei den fünf weltweit größten Patentämtern insgesamt 2,89 Millionen Patentanmeldungen eingereicht, damit 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das zeigen die wichtigsten statistischen Indikatoren 2021, die das IP5, ein Forum der fünf weltgrößten Patentämter, bekannt gab. Der Gruppe gehören die Patentämter der USA, Japans, Chinas, Südkoreas und Europas an.Beim Koreanischen Amt für geistiges Eigentum sind 237.998 Patentanmeldungen eingegangen, das sind fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit verzeichnete Südkorea den zweitstärksten Zuwachs hinter China mit 5,9 Prozent.Bei den ausländischen Staatsbürgern, die in Südkorea Patente anmeldeten, stieg die Zahl der Chinesen um 47,5 Prozent, die der US-Amerikaner um 18,4 Prozent. Sie meldeten vor allem in den Bereichen Videospiele, Audio/Video und Messung (Halbleiterprozess, autonomes Fahren) Patente an.Das deutet darauf hin, dass Südkorea angesichts seines gestiegenen Anteils am Weltmarkt für Spitzentechnologie zu einer wichtigen Bühne wurde, von der ein erfolgreicher Marktzugang mit einem Patenterhalt abhängt.